JO de Tokyo 2020 : les Jeux toujours menacés ?

La tenue des Jeux olympiques 2020 à Tokyo, décalée à l’été 2021, est source d’interrogation. Mardi, les Japonais ont confié leur scepticisme. La gouverneure tente de rassurer.

Une enquête d’opinion publique a confirmé qu’une majorité de Japonais s’opposait toujours à l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 en raison du coronavirus, et est favorable à un nouveau report ou à une annulation pure et simple. Et ce, en dépit de l'arrivée de premiers vaccins sur le marché.

Le dernier sondage diffusé par la chaîne de télévision publique NHK a en effet révélé que seulement 27% des personnes interrogées soutiennent la tenue des Jeux l'été prochain, 32% étant favorables à leur annulation et 31% à un nouveau report. Les autres sondés disent qu'ils ne sont pas sûrs ou n'ont pas donné de réponse.

De quoi inquiéter à six mois de la tenue probable de la compétition. Reste que les organisateurs de l'événement et les responsables japonais ont exclu tout nouveau report de Tokyo 2020, qui doit se tenir du 23 juillet au 8 août (les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre). Ils affirment que les Jeux peuvent avoir lieu même si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici l'été prochain.

2,1 milliards d'euros de plus que prévu

De son côté, la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike indique ne voir «aucun scénario» susceptible de mener à une annulation.

«Le public japonais et les habitants de Tokyo ont les yeux rivés sur la situation actuelle», a-t-elle déclaré ajoutant: «Nous sommes tournés vers l'avenir.» «Si Tokyo ne fait pas tous les efforts possibles pour lutter contre le coronavirus, qu'arrivera-t-il à Paris dans quatre ans? Je pense que nous devons d'abord faire de Tokyo un succès, sinon cela aura un sérieux impact sur Paris. (…) Je suis convaincue que les gens retrouveront l'espoir, une fois que les mesures contre le coronavirus seront fermement appliquées.»

Pour rappel, le report des Jeux et la mise au point de mesures contre le coronavirus se sont révélés être un cauchemar logistique et un gouffre financier. Début décembre, les organisateurs ont annoncé que les JO coûteraient 2,4 milliards de dollars (2,1 milliards d'euros) de plus que prévu.

Le Japon a été relativement épargné jusqu'ici avec moins de 2.600 décès à ce jour depuis le début de la pandémie, selon des chiffres officiels. Mais on assiste à une forte recrudescence des infections.

