Athlétisme : avant les JO, les relais français brillent aux Mondiaux de Nassau, aux Bahamas

À un peu plus de trois mois des Jeux Olympiques de Paris, l'équipe de France d'athlétisme a réalisé une excellente performance dans la nuit aux Mondiaux de Nassau, aux Bahamas. Quatre relais sur cinq se sont qualifiés pour les JO.

Reçus quatre sur cinq. Ce dimanche matin, dans la nuit, l'équipe de France d'athlétisme a quasiment rempli tous ses objectifs aux Mondiaux de Nassau, aux Bahamas. Dans ce championnat du monde réservé aux courses de relais, les deux premières équipes de chaque série se qualifiaient pour la finale et les Jeux Olympiques de Paris.

Du travail bien fait !





Le 4x400 m féminin (Grebo, Peltier, Iscaye, Seri) a pris la 2e place de sa série en 3'28''06 et sera aux Jeux Olympiques !





Rendez-vous en finale la nuit prochaine à 4h10.





Et les Français ont largement répondu aux attentes. Les relais du 4x400m féminin, mixte et ceux du 4x100m féminin et masculin ont tous terminé à une des deux premières places de leur série, synonyme de qualification pour les JO. «On a vu la Tour Eiffel à mesure que l'arrivée se rapprochait», a déclaré Fanny Peltier, membre de l'équipe du 4x400m féminin, après la course terminée en deuxième position derrière la Pologne.

La seule déception est venue du relais 4x400m masculin, pourtant vice-champion du monde l'été dernier à Budapest. Le relayeur Thomas Jordier s'est blessé en plein effort et a dû s'arrêter. Mais l'espoir subsiste puisqu'une course de repêchage aura lieu ce lundi, tard dans la nuit.