Le catcheur Brodie Lee est mort à l'âge de 41 ans

Les fans de catch américain se lèvent endeuillés ce dimanche matin. Jonathan Huber, alias Brodie Lee, est décédé à l'âge de 41 ans, a annoncé son épouse sur son compte Instagram. Et les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux.

L'ancienne star du ring est morte le 26 décembre des suites d'une maladie pulmonaire, non liée au Covid-19, a précisé sa famille. L'homme avait fait trembler les cordes parmi les catcheurs de la WWE avant de rejoindre l'AEW (All Elite Wrestling), l'année dernière.

«Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le considérait comme l'incroyable Brodie Lee, mais il était mon meilleur ami, mon mari et le meilleur père que vous ayez jamais rencontré. Aucun mot ne peut exprimer l'amour que je ressens ou à quel point je suis brisée en ce moment», a témoigné Amanda, l'épouse de Jonathan Huber, aussi surnommé Jon.

L'AEW a également tenu à saluer son champion : «La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait AEW, cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps. Nous avons eu le privilège à AEW d'appeler Jon Huber un frère, un ami et l'un des nôtres.»

Sur Twitter, les aficionados de catch américain, sport toujours très populaire en France, ont partagé leur tristesse et témoigné leur admiration pour ce lutteur reconnu.

Je suis toujours autant sous le choc.





Jon Huber, repose en paix bonhomme, tu avais tant de choses à accomplir...





Merci pour tout Brodie Lee



Merci pour tout Luke Harper



Merci pour tout Jon.#RipBrodieLee pic.twitter.com/B1zPC7TH0v (@LeDucTweet) December 27, 2020