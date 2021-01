Manchester City : Benjamin Mendy n'a pas respecté le protocole pour le nouvel an et provoque une énorme polémique en Angleterre

Benjamin Mendy a créé la polémique en Angleterre après un réveillon non-conforme au protocole sanitaire. Son club Manchester City s’est dit «déçu» et compte enquêter.

Le champion du monde tricolore avait été accusé par The Sun d’avoir engagé un chef pour préparer le repas du réveillon lors duquel il aurait invité plusieurs personnes extérieures à sa famille. D’après un voisin, la fête aurait duré jusqu'au petit matin et un feu d'artifice aurait même été tiré depuis le jardin.

«Le club est au courant d’une violation du protocole lié au Covid-19 lors du réveillon du 31, a confié le club mancunien dans un communiqué. Et de l’implication de Benjamin Mendy et des reportages parus dans les médias à ce sujet.»

L’ancien joueur de l’OM et de Monaco (26 ans) s’expose à des sanctions de la part des Citizens, qui affrontent Chelsea ce dimanche en Premier League et qui ne réalisent pas un très bon début de saison.

«Bien qu’il soit entendu que les éléments de cet incident ont été mal interprétés dans les articles et que le joueur s’est excusé publiquement de son erreur, peut-on lire dans le communiqué. Le club est déçu d’apprendre cette transgression et mènera une enquête interne.»

Benjamin Mendy a de son côté présenté ses excuses via un porte-parole. «Benjamin et sa compagne ont permis à un chef et à deux amis de sa compagne à de se rendre dans leur propriété pour un dîner lors du réveillon du Nouvel An. Benjamin reconnaît qu’il s’agit d’une violation des protocoles relatifs au Covid-19 et il est désolé de ses actions dans cette affaire. Benjamin a subi un test de dépistage et communique avec Manchester City à ce sujet», a confié le proche du joueur dans les colonnes du Daily Mail.

Alors que Manchester City doit faire face à cinq cas positifs de joueurs. Cette nouvelle affaire ne va pas arranger les choses pour Pep Guardiola.