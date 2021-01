Nantes : Raymond Domenech a signé sur «un coup de tête»

Nommé entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech a confié dimanche à Téléfoot qu’il avait signé chez les Canaris sur «un coup de tête».

A la surprise générale, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui n’a plus entraîné depuis le fiasco de Knysna en 2010, a donc été intronisé sur le banc des Canaris en lui et place de Christian Gourcuff le 26 décembre dernier. Il s’en est expliqué.

«Je suis venu dans ce club parce que c'était un vrai coup de cœur, a-t-il expliqué à Téléfoot. C'est une décision que j'ai prise alors que j'étais en vacances. Je n'ai pas pris de vêtements, rien, ça s'est fait comme ça, d'un coup, sur un coup de tête, une discussion. J'ai dit oui parce que j'avais envie de reprendre le terrain, de m'y retrouver depuis un moment déjà.»

Alors que l’on ne l’a plus vu sur un banc de touche d’un club depuis 1993 (Lyon entre 1988 et 1993), Raymond Domenech a indiqué qu’il ne s’est pas posé la question lorsque le président du FCN, Waldemar Kita lui a proposé le poste.

«L'envie d'entraîner a été plus forte que tout, a exprimé celui qui était consultant ces derniers temps. Annoncer officiellement que je ne pouvais plus entraîner, je n'ai jamais pu le faire. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie d'être sur un terrain. Je n'ai pas réfléchi à tout ce qu'il y a autour, parce que si on se met à réfléchir à tout ce qu'il y a autour, plus personne n'entraîne. Des difficultés, il y en a partout.»

Interrogé sur les critiques des supporters nantais mais aussi d’anciens joueurs, Domenech, qui a connu une finale de Coupe du monde en 2006 avec les Bleus (perdue contre l’Italie), a indiqué que «ce n’est pas (ma) problématique à l’heure actuelle.» «Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire, j’ai rarement vu un entraîneur faire l’unanimité quelque part. Ce sont les résultats que feront la différence. (…) Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.»

Nantes disputera son premier match sous les ordres de Raymond Domenech par un derby breton avec la réception de Rennes mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1.

