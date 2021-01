Top 14 : Philippe Saint-André nouvel entraîneur de Montpellier

Philippe Saint-André a été nommé entraîneur du Montpellier Hérault Rugby dimanche en remplacement de Xavier Garbajosa, a indiqué le club confirmant une information de Canal+.

«Après une analyse détaillée de notre situation sportive, Montpellier et Xavier Garbajosa ont décidé de mettre un terme à leur collaboration (...) Le MHR se restructure à compter de ce jour avec Philippe Saint-André qui reprend le management de l'équipe professionnelle au soutien du staff actuel et plus particulièrement des deux entraîneurs: Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam», a indiqué le MHR dans son communiqué.

Info @canalplus





Xavier Garbajosa n’est plus le manager du @MHR_officiel. @PSaintAndre reprend les commandes et retrouve le terrain, accompagné de ses adjoints Olivier Azam et @ElissaldeJB.





Plus d’infos à suivre à 20h10 dans le #CRC avec @IsaIthurburu @Guilhem7582. — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) January 3, 2021

Agé de 44 ans, Garbajosa, qui était en poste depuis l'été 2019 et avait remplacé Vern Cotter, paie le mauvais début de saison de Montpellier, relégué à la 13e place à la mi-saison. Battu dès le match inaugural à domicile contre Pau, l'une de ses trois défaites dans son stade, son équipe n'a remporté que trois succès en dix journées.

«Le MHR se restructure à compter de ce jour avec Philippe Saint-André qui reprend le management de l'équipe professionnelle au soutien du staff actuel et plus particulièrement des deux entraîneurs: Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam», a indiqué le MHR dans son communiqué.

Nommé en février au poste de directeur du rugby, Saint-André, ancien manager du XV de France, va retrouver le terrain plus de cinq ans après la défaite (62-13) face aux All Blacks en quart de finale de la Coupe du monde 2015.