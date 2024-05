Rugby : une légende du XV de France est décédée à l'âge de 93 ans

Emblématique deuxième-ligne et capitaine du XV de France dans les années 1950, Lucien Mias est mort, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 93 ans.

Le rugby tricolore est en deuil. Véritable légende du rugby et du sport français, Lucien Mias, surnommé «Docteur Pack», est décédé, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 93 ans. L’ovalie française perd une autre légende quelques semaines après le décès d’André Boniface.

Devenu le 400e international français de l’histoire et sélectionné à 29 reprises entre 1951 et 1959, il a été capitaine six fois de 1958 à 1959 et avait gagné le Tournoi des cinq nations à deux reprises (1954 et 1959).

Lucien Mias vient de nous quitter





Avec ses 29 capes et son capitanat lors de la tournée mémorable du XV de France en Afrique du Sud en 1958, l’ancien 2ème ligne, surnommé « Docteur Pack », aura marqué le rugby tricolore.





Une pensée pour sa famille et ses proches pic.twitter.com/3LMfLIDzuM — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 13, 2024

Formé à Carcassonne, il a été joueur de Narbonne puis de Mazamet. Fils de gendarme, Lucien Mias (1,87 m, 105 kg) a également été instituteur de campagne devenu médecin gériatre. Il a marqué l'histoire en remportant la série de tests-matchs chez les Springboks d’Afrique du sud en 1958.

Dans le sport français, il est rapidement devenu l’égal d’Alain Mimou (athlétisme), Louison Bobet (Cyclisme) ou encore Raymond Kopa (football). Une véritable icône de l’histoire tricolore.