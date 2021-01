UFC : Khabib Nurmagomedov bientôt de retour dans les octogones ?

Khabib Nurmagomedov pourrait annoncer son retour dans les octogones de l’UFC, a confié samedi soir Dana White en marge de l’UFC Fight Island 7.

En plus de la rentrée de la prestigieuse ligue et du combat de Max Holloway, le gros événement attendu de la soirée à Abou Dhabi était l’interview du patron de l’UFC. Le teasing avait été parfait dès vendredi soir où une vidéo de deux secondes montrait un entretien entre White et Nurmagomedov.

En octobre dernier, Khabib (32 ans), qui a lancé sa propre ligue (la Eagle Fighting Championship), avait annoncé mettre fin à sa carrière après 29 victoires en autant de combat en MMA. Le décès de son père, son entraîneur de toujours, ayant poussé cette décision surprenante.

Et selon Dana White, tout se jouera donc le week-end prochain lors de l’UFC 257 qui verra le grand retour de Conor McGregor contre Dustin Poirier. Mais aussi le combat entre Dan Hooker et Michael Chandler. «Si ces gars font quelque chose de spécial, Khabib les combattra, a confié White. Si ces gars font ce que je pressens qu’ils pourraient faire le week-end prochain, il pourrait être intéressé pour un combat.»

Reste à savoir contre qui se fera ce retour. On le sait, Conor McGregor rêve d’une revanche après l’humiliation subie en 2018.