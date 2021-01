UFC : La démonstration de Max Holloway qui envoie un message à Conor McGregor et Dustin Poirier (Vidéo)

Effacé ses deux défaites contre Alexander Volkanovski. Max Holloway a réalisé une démonstration de force, samedi soir, face à Calvin Kattar à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) pour s’imposer par décision unanime à l’issue des cinq rounds à l’UFC Fight Island 7.

L’ancien champion des poids plumes n’abordait pas cette rencontre dans les meilleures conditions avec ses deux revers devant le nouveau détenteur de la ceinture. Mais, pour son retour dans l’octogone, l’Américain a remis les pendules à l’heure en surclassant son adversaire complétement dépassé.

445 coups donnés par Holloway en 5 rounds #UFCFightIsland7pic.twitter.com/ATdOrwOAqt — MMA DEFERLANTE (@mmadeferlante) January 16, 2021

Sûr de sa force, il a même chambré Kattar dans le dernier round. «Je suis le meilleur de l’UFC», a-t-il lâché à destination des commentateurs du combat, tout en évitant les coups de Calvin Kattar.

"I'm the best boxer in the UFC!"



@BlessedMMA with the in-fight commentary! Have you ever?! #UFCFightIsland7 pic.twitter.com/vLxqo97VQ1 — UFC Europe (@UFCEurope) January 16, 2021

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Conor McGregor. «The Notorious» s’est fendu d’un «Lol» sur son compte Twitter en guise de réponse à cette affirmation. D’ailleurs, il a été question de McGregor à la fin de la rencontre.

Si ce 22e succès de sa carrière (6 défaites) pourrait lui offrir une nouvelle chance de combattre face à Volkanovski pour récupérer son titre chez les plumes, Max Holloway se verrait bien défier Conor McGregor ou Dustin Poirier, qui doivent s’affronter la semaine prochaine également à Abu Dhabi, en cas de défaillance d'un des deux combattants.

«Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il y a un gros combat la semaine prochaine avec Dustin Poirier contre Conor McGregor. Et devinez quoi, votre garçon reste toute la semaine. S’il arrive quelque chose, Dana White (le président de l’UFC) connaît mon numéro et peut me contacter», a-t-il déclaré. Le message est passé.