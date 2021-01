Coronavirus : Faute de joueurs suffisants, le Cap-Vert forfait pour le reste du Mondial de handball

Fortement touchée par le coronavirus, l’équipe du Cap-Vert a pris la décision, ce lundi, de se retirer du Mondial de handball en Egypte, faute de joueurs suffisants pour poursuivre la compétition.

La sélection de l’Archipel atlantique avait débarqué au Caire avec seulement 11 joueurs. Elle a ainsi pu disputer son premier match face à la Hongrie (défaite 34-27). Mais elle n’a pas été en mesure se présenter sur le terrain, ce dimanche, pour affronter l’Allemagne.

Deux joueurs ayant été testés positifs au Covid-19, le Cap-Vert, qui participait au premier Mondial de son histoire, n’avait plus que 9 joueurs aptes et a été donc dans l’incapacité d’aligner le minimum de 10 joueurs (dont un gardien de but) requis pour participer à la compétition, selon le règlement de la Fédération internationale de handball (IHF), et a été contraint de déclarer forfait.

«Comme le Cap-Vert fait toujours face à des difficultés pour aligner au moins dix joueurs et être capable de concourir selon les règles établies, il a décidé de se retirer», a indiqué l’IHF dans un communiqué. Il ne pourra donc affronter, ce mardi, l’Uruguay, déclarée vainqueur sur tapis vert (10-0).

Et grâce à cette victoire inespérée, l’Uruguay va accompagner l’Allemagne et la Hongrie au tour principal malgré ses deux lourdes défaites contre ces mêmes allemands (43-14) et Hongrois (44-18). Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres…