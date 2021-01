Neymar et Mbappé prolongés au PSG ? Leonardo a « de bonnes sensations »

Depuis plusieurs semaines, le PSG travaille activement sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Et si aucun accord n’a pas pour le moment été trouvé, Leonardo se veut confiant dans ces deux dossiers, comme il l’a confié dans une interview accordée à France Football.

Le temps commence à presser pour le club de la capitale. Alors que les internationaux brésilien et français sont sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2022, un terrain d’entente tarde à être trouvé. Mais le directeur sportif brésilien, en première ligne dans les négociations, a bon espoir de voir ses deux stars poursuivent l’aventure avec le champion de France.

«J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (…) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n’est pas à les supplier : 'S’il te plaît, reste'. C’est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j’ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là», a-t-il affirmé à l’hebdomadaire.

Les derniers signaux envoyés par Neymar seraient en tout cas positifs. Après deux premières saisons compliquées, marquées par de nombreuses blessures, qui l’ont poussé à vouloir retourner à Barcelone, le prodige de Santos est désormais pleinement épanoui et souhaite s’investir dans la durée au PSG. Sa prolongation serait même tout proche d’aboutir.

Elle pourrait en tout cas intervenir avant celle de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore, qui traverse une période compliquée avec des performances plus que mitigées, serait plus réticent à l’idée de prolonger. Après quatre saisons à Paris, il envisagerait sérieusement de découvrir un nouveau championnat, que ce soit en Espagne (Real Madrid) ou en Angleterre (Liverpool). Mais la volonté de Neymar, dont il est très proche, de rester à Paris, pourrait l’inciter à revoir sa position et à effectuer quelques saisons supplémentaires dans la capitale.