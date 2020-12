PSG : Où en est la prolongation de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire du PSG. Arrivé à l’été 2017, l’attaquant français a inscrit, samedi soir, à Montpellier (1-3), son 100e but sous le maillot parisien pour devenir le 4e meilleur buteur de l’histoire du club. Mais pourra-t-il battre le record d’Edinson Cavani (200 buts) ? Tout dépend de son avenir dans la capitale, toujours aussi incertain.

A un an et demi de la fin de son contrat avec Paris (juin 2022), le prodige de Bondy se laisse encore le temps de la réflexion pour décider des suites à donner à sa carrière. Il ne souhaite pas se précipiter pour faire le bon choix. Et sa réflexion est davantage basée sur des critères sportifs que financiers. Car peu importe sa future destination, il devrait toucher sensiblement la même chose.

Mais si les prétendants ne manquent pas entre le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou la Juventus Turin, le PSG ne désespère pas de prolonger son numéro 7. Les discussions se seraient même intensifiées ces derniers jours et devraient se poursuivre pour parvenir à une issue positive. Leonardo se veut, en tout cas, confiant dans ce dossier.

«On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi a envie. C’est le moment aussi d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Cela avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix ou quinze jours, on va continuer», a confié, samedi soir, le directeur sportif parisien au micro de Canal+.

Le record de cavani dans le viseur ?

De son côté, Kylian Mbappé ne ferme aucune porte, mais il préfère ne pas trop s’étendre sur le sujet, restant énigmatique sur son futur. Comme quand il lui a été demandé s’il pensait battre le record de Cavani, ce qui signifierait qu’il reste à Paris encore quelques saisons.

«Qui sait ? Je n’aurais jamais pensé marquer 100 buts. 200, c’est encore loin, a-t-il lâché dans un sourire, tout en remerciant le club et ses coéquipiers. (…) Quand je suis arrivé ici, j’ai dit que je voulais beaucoup progresser et on ne progresse pas en un an. Cela fait trois ans et demi, j’ai vécu beaucoup de choses ici.» La grande question est désormais de savoir s’il y en aura encore beaucoup d’autres…