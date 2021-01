Poirier-McGregor 2, UFC 257 : Khabib sera-t-il présent ?

Alors que Conor McGregor va effectuer son retour lors de l’UFC 257 samedi contre Dustin Poirier, la question de la présence de Khabib Nurmagomedov à Abou Dhabi est sur toutes les lèvres.

Lors d’une entrevue la semaine passée avec Dana White, patron de la prestigieuse ligue de MMA, le Daghestanais, qui a pris sa retraite en octobre dernier après une 29e victoire en autant de combats, aurait évoqué un possible retour dans les octogones en fonction du combat entre McGregor et Poirier mais aussi de Michael Chandler et Dan Hooker. Cela augurait donc de le voir se balader à l’Etihad Arena d’Abou Dhabi.

Seulement, White a confié que ce ne sera pas le cas. «Il arrive mercredi et repart à Las Vegas. Lui et moi nous allons nous retrouver à Las Vegas pour parler à nouveau et nous prendrons une décision», a indiqué l’Américain au sujet de «The Eagle» lors d’une conférence de presse.

Mais même loin de l’événement, Khabib Nurmagomedov gardera un œil à l’opposition entre The Notorious et Poirier.