PSG : Mbappé, Messi, soeur de Neymar… Pochettino s'exprime sur les sujets chauds

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur quelques dossiers chauds du PSG mardi soir au micro d’un média espagnol, dont ceux de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Le technicien argentin, arrivé il y a quelques semaines sur le banc parisien en remplacement de Thomas Tuchel, est revenu, sur la Cadena Ser, sur son intronisation dans un club qu’il connaît pour y avoir été joueur et capitaine. Mais pas seulement.

Mauricio Pochettino a été questionné sur certains dossiers importants : le premier concernant Kylian Mbappé, dont le contrat prend fin en juin 2022. «Le club travaille et fait l'effort pour renouveler les joueurs qu'il estime importants. Et c’est clair que c’est un joueur avec un potentiel énorme, a confié l’ancien manager de Tottenham. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Mbappé pendant longtemps ? Kylian est très content ici à Paris. L’autre jour (quand il a dévoilé son agacement sur le terrain), c’était normal, c’est la frustration de ne pas marquer. Il a 22 ans et toute cette situation est normale. Toute l’équipe doit l’aider à être à son meilleur niveau. Je n’ai aucun doute sur le fait que Kylian aime être ici à Paris.»

Pochettino est flexible

En tant que nouveau coach parisien et argentin, l’ancien défenseur central n’a pas échappé à la question concernant la rumeur Lionel Messi au PSG l’été prochain. «Chaque déclaration de ma part, comme entraîneur du PSG, peut être interprétée, a-t-il indiqué. J’ai beaucoup de respect pour les clubs. Je suis très prudent. Il faut réfléchir, travailler. Notre responsabilité est énorme. On sait tous comment fonctionne le monde du foot. On doit montrer du respect, ne pas générer une situation qui pourrait être mal interprétée. L’éthique doit exister de notre part. On doit être très strict sur l’éthique. On respecte le club et le joueur. Le plus intelligent, c’est de ne pas commenter.»

Puis, l’ancien technicien de l’Espanyol Barcelone et de Southampton a été interrogé sur Neymar dont l’avenir avait été évoqué par Leonardo dernièrement. «Chaque entraîneur veut les meilleurs joueurs dans son groupe, a confié Mauricio Pochettino. Paris a non seulement la force de convaincre mais aussi de montrer combien ces joueurs sont forts. Je n’ai pas le moindre doute sur le fait que le club fera tout pour garder ses joueurs.»

Mais ce n’est pas tout. Chaque année c’est la grande interrogation autour du joueur brésilien : ira-t-il célébrer l’anniversaire de sa sœur ? Après ses blessures en 2018 et 2019, qui lui avaient permis d’assister à l’événement le 11 mars, l’an passé il était présent pour le match retour contre le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des champions. Qu'en sera-t-il cette année ? «Quand le moment viendra, on verra, a indiqué Pochettino. C’est important d'être très bon sur la tactique, mais la gestion, c'est fondamental. Quand j'ai commencé à entraîner, je me disais que j'allais être inflexible et que je ne laisserais rien passer. Mais après douze ans, je me rends compte que je suis à chaque fois plus flexible et que j'aime tout négocier. Aujourd'hui, la nouvelle génération aime donner son avis, être écoutée. La discussion doit primer. (...) Rien ne se gagne en imposant des choses. Il faut discuter, négocier.»