JO de Tokyo : le Japon dément avoir déjà secrètement acté leur annulation

Tokyo a réaffirmé son intention d'accueillir les prochains Jeux Olympiques (JO), reportés d'un an, qui doivent se tenir en 2021. Et ce, malgré une information du Times qui indique que l'annulation de l'évènement aurait d'ores et déjà été actée de façon informelle par le gouvernement nippon.

L'exécutif nippon aurait déjà secrètement renoncé aux JO en raison de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans le monde, rapporte le journal britannique qui affirme tenir cette information d'une source au sein de la coalition au pouvoir dans le pays.

Tojours selon le Times, Tokyo attendrait notamment que la capitale se voit attribuer l'organisation des jeux de 2032 - les prochaines olympiades à devoir trouver un pays hôte après Paris-2024 et Los Angeles-2028- pour communiquer sur le sujet.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

— The Times (@thetimes) January 21, 2021