Poirier-McGregor 2, UFC 257 : Nutritionniste, Portugal… les secrets du retour de «The Notorious»

Conor McGregor va faire son retour lors de l’UFC 257 contre Dustin Poirier. Et l’Irlandais s’est préparé comme jamais.

C’est un nouveau Conor McGregor que les fans vont découvrir à l’Etihad Arena d’Abou Dhabi dans la nuit de samedi à dimanche. Pour son retour après une énième retraite, l’ex-champion UFC s’est préparé d’une manière totalement inédite. Et se présentera pour la revanche contre Dustin Poirier dans une condition physique incroyable.

A 32 ans, l’Irlandais, qui avait semble-t-il perdu le goût de l’entraînement et de l’effort après son dernier combat il y a un an, s’est entraîné pendant dix semaines au Portugal. Jusqu’ici rien d’impressionnant sauf que lorsque l’on creuse un peu plus dans les détails, on s’aperçoit que cette fois-ci, son équipe n’a rien laissé au hasard.

En effet, Conor McGregor, qui s’est rasé la tête – c’est aussi un changement à souligner –, a fait appel à des nutritionnistes et des physios du sport pour arriver dans les meilleures conditions contre Dustin Poirier.

Et en ce qui concerne la partie «combat», «The Notorious» a effectué à ce qui équivaut à un total de 15 combats de MMA. «Au cours des six dernières semaines, j‘ai effectué 375 minutes de sparring, avait-il posté sur Instagram dernièrement. Cela équivaut à 75 rounds de 5 minutes. Ou 15 combats pour le titre de MMA.»

De plus, celui qui a des soucis avec la justice, et dont le dernier combat remonte à janvier 2020 et une victoire en 40 secondes contre Donald Cerrone, a aussi profité de la pandémie de Covid-19 qui touche la planète pour se retrouver dans un endroit où il n’y avait pas trop de touristes afin d’éviter d’être dérangé par les photos, autographes et autres demandes des fans qui le reconnaîtraient.

Mais ce n’est pas tout. Conscient qu’il devait faire évoluer sa technique, McGregor a mis l’accent sur sa boxe défensive. Il a amélioré sa technique. «Il est dans la meilleure forme que je n’ai jamais vu de toute ma vie», a d’ailleurs confié l’entraîneur Owen Roddy.