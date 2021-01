Vendée Globe 2020 : quand aura lieu l’arrivée ?

La dernière ligne droite. Après un peu plus de deux mois et demi en mer, les leaders du Vendée Globe sont en pleine remontée de l’océan Atlantique qui doit les mener jusqu’à l’arrivée aux Sables d’Olonne. Et le grand gagnant est attendu au port de départ dans seulement quelques jours.

Difficile encore de dire qui remportera cette 9e édition. Une demi-douzaine de skippers peuvent encore prétendre succéder à Armel Le Cléac’h et inscrire leur nom au palmarès de «l’Everest des Mers». Au dernier pointage, Louis Burton occupait la tête d’une flotte très resserrée avec une faible avance sur Charlie Dalin et Boris Herrmann, qui bénéficie d’une compensation (6 heures) pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier.

Thomas Ruyant, Yannick Bestaven, qui bénéficie également d’une compensation (10 heures et 15 minutes), Giancarlo Pedote et Damien Seguin semblent néanmoins quelque peu décrochés. Mais les positions évoluent à chaque instant, rendant la fin de la course particulièrement indécise.

Le grand vainqueur devrait toutefois franchir la ligne d’arrivée le mercredi 27 janvier dans l'après-midi, selon les dernières estimations des organisateurs. Le record de l’épreuve, réalisé il y a quatre ans par Le Cléac’h, ne sera donc pas battu.

Le navigateur avait bouclé les quelques 40 000 kilomètres en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Au moment du départ le 8 novembre dernier, la présence de foileurs surpuissants sur certains bateaux laissait pourtant penser qu’un nouveau temps référence serait établi.

Dans ce finish, les conditions météorologiques, l’usure des bateaux, l'état de fatigue, mais aussi les réserves de nourriture devraient faire la différence pour essayer de râfler la mise et de se voir remettre le chèque de 200 000 euros promis au vainqueur.