Lyon : Karim Benzema peut-il vraiment revenir ?

L’ancien agent de Karim Benzema a confié lundi soir que l’actuel attaquant du Real Madrid a l’envie de revenir à l’OL. Un retour possible de l’enfant prodige ?

Agé de 33 ans, le buteur de la Maison Blanche (264 buts en 537 matchs) n’a jamais caché son amour pour son club formateur avec qui il a découvert le haut niveau et inscrit 66 buts en 148 matchs entre 2005 et 2009, lui permettant ainsi de rejoindre l’un des plus prestigieux clubs du monde.

Invité du podcast Gones Cast, Karim Djaziri, ex-agent de Karim Benzema avec qui il est resté très proche, a confié que «KB Nueve», dont le contrat s’achève en 2022, avait l’envie de revenir à Lyon.

Benzema avec les jeunes pépites du club ?

«Karim Benzema à l'OL ? Oui, oui je pense, il en a vraiment envie, il m'en parle régulièrement, il regarde les matchs, a-t-il expliqué. D'ailleurs, il n'a jamais été au Groupama Stadium. Dans son esprit, c'est quelque chose dont il a vraiment envie, l'OL c'est dans son cœur.»

Alors que la plupart des «stars» ne reviennent jamais dans leur club de toujours et préfèrent un dernier défi ou une destination souvent qualifiée «d’exotique» (Etats-Unis, Qatar, etc), l’international tricolore pourrait lui revenir dans son «69». Il y retrouverait Juninho, désormais directeur sportif, avec qui il a joué et pourrait avoir ce rôle de leader qui permettrait au club d’aller encore plus loin en Ligue des champions.

«Il y a tout à l'OL pour Karim, a expliqué Djaziri. Il n'a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes. Il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon. Je ne dis ce qu'il a dit hier sinon vous allez péter un câble. Dans ses rêves, il va revenir à Lyon et faire de grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça peut être de la magie.»

Karim Benzema à l’OL au milieu des jeunes pépites (Maxence Caqueret, Rayan Cherki), c’est tout ce que Jean-Michel Aulas rêverait de voir mais aussi les fans du club. Alors, bientôt la réalité ?

