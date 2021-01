Vendée Globe : Charlie Dalin premier, Yannick Bestaven vainqueur... voici à quoi pourrait ressembler le classement final

Un suspense insoutenable. Le Vendée Globe va connaître ce mercredi et ce jeudi son dénouement. Pour la première fois depuis sa création, en 1989, le probable premier Charlie Dalin aux Sables d'Olonne pourrait bien ne pas être sacré vainqueur de l'épreuve. Le skipper professionnel Christopher Pratt, aussi entrepreneur chez Marsail, ne participe pas cette année à la reine des courses au large en solitaire mais reste un observateur averti. Voici ce qu'il en pense.

«Quelle tristesse que le public soit privé de cette nuit de dingue qui nous attend aux Sables-d’Olonne ! Cinq bateaux en une petite dizaine d’heures dans la nuit vendéenne ; exceptionnel, tout simplement exceptionnel. Avec un public nombreux et survolté par un tel évènement, nous aurions assisté à des scènes d’anthologie pour le monde de la course au large. Il n’en sera rien. Ce final n’en demeure pas moins dingue !

Selon mes derniers routages, Charlie Dalin devrait – sauf avarie – franchir la ligne en première position aux alentours de 19h00. Cinq à six heures plus tard, Boris Herrmann et Louis Burton devraient en terminer. Enfin, en milieu de nuit, Yannick Bestaven et Thomas Ruyant franchiraient à leur tour la ligne d’arrivée. Il est important de noter que le chenal ne sera accessible (pour cause de hauteur d’eau insuffisante) que jusqu’à 19 heures.

Il est donc possible que plusieurs bateaux attendent le milieu de la nuit pour pouvoir embouquer ce fameux chenal des Sables. L’avantage de ce scénario est qu’il permettra peut-être de faire entrer les skippers dans l’ordre du classement, et non dans celui de leur passage de ligne.Et oui, car c’est ici que cela se corse. Vous n’êtes pas sans savoir que Bestaven, Herrmann et Le Cam se sont vus attribuer des bonifications pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier au large de l’Afrique du Sud. Ces bonifications vont avoir un rôle majeur sur le classement final.

En effet, selon les derniers fichiers météo, l’ordre de passage sur la ligne devrait probablement être :

1-Dalin

2-Burton

3-Herrmann

4-Ruyant

5-Bestaven

Pour le classement officiel, il en est tout autrement… Avec leurs bonifications respectives de 6 et 10 heures, Herrmann et Bestaven vont probablement truster deux des trois places sur le podium.

Tout cela devrait en effet se jouer à quelques minutes. Ce qui, j’insiste, est simplement ahurissant après 80 jours de mer ! Les simulations finalisées ce midi avec les derniers fichiers donneraient, après bonifications, le classement suivant :

1-Bestaven

2-Dalin

3-Herrmann

4-Burton

5-Ruyant

Les trois premiers pourraient se tenir en moins de deux heures ! Autant vous dire que nous sommes dans la marge d’erreur… Cependant, plus les marins se rapprochent du but, plus ce scénario semble se préciser. Pour la première fois dans l’histoire du Vendée Globe, la victoire va se jouer sur « Tapis vert ». Il m’est difficile d’imaginer comment les skippers vont à cette situation inédite, et plus encore, leurs sponsors.

Les décisions du jury ne se contestent pas, et les skippers qui se sont déroutés méritent une bonification. Cela étant dit, force est d’admettre que les conditions météo rencontrées par les skippers ont toujours favorisé les poursuivants, et ont permis à chaque fois aux distancés de revenir sur les leaders… Il devient alors légitime de s’interroger sur la pertinence des dites bonifications. Un principe d’ex aequo ne serait-il pas plus juste, plus en adéquation avec les valeurs de notre sport et finalement la performance des marins ?

Réponse dans quelques heures.»