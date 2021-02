Christian Jeanpierre : «Mbappé, Zidane et Wenger m’ont inspiré pour mon roman»

A la conquête de l’Ouest. Dans son thriller «2026, l’année où le football deviendra américain», Christian Jeanpierre fait un bond dans le temps et se projette sur la Coupe du monde 2026, qui devrait permettre au football de conquérir les Etats-Unis, pays hôte avec le Canada et le Mexique, à travers une histoire qui mêle fiction, faits réels, corruption, mafia, jeune prodige… Un cocktail détonnant qu’il rêve de voir adapter au cinéma.

Pourquoi avoir écrit ce roman «futuriste» ?

J’ai fait un voyage aux Etats-Unis il y a deux ans. J’ai compris en voyant des pubs pour le football dans les aéroports, dans les hôtels, à la télévision… que ce sport est en plein développement et que la Coupe du monde 2026, qui sera organisée au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, serait, pour moi, le vrai lancement du football sur le dernier continent qu’il reste à conquérir.

On avait dit la même chose de la Coupe du monde 1994…

C’était un autre siècle. Le monde change. Il y a désormais 25 millions d’Américains qui pratiquent le soccer et l’équipe nationale féminine est quatre fois championne du monde. Quand on se balade dans la rue, on peut également voir des maillots de Neymar, de Kylian Mbappé, de Zlatan Ibrahimovic… Et comme il y a de vrais soucis de traumatologie avec le football américain, les Américains préfèrent voir leurs enfants se tourner vers le «soccer». Je pense même que le football peut prendre plus d’ampleur aux Etats-Unis avant 2026, car de plus en plus d’Américains sont arrivés en Europe. Ils rachètent des clubs en Angleterre, en Italie et en France avec Bordeaux, Caen, Toulouse et évidemment Marseille.

Sans cette Coupe du monde, le football ne pourrait pas exploser aux Etats-Unis ?

Bien sûr que si grâce notamment à David Beckham qui a monté un club là-bas ou encore des joueurs comme Lionel Messi ou Antoine Griezmann entre autres, qui ont affirmé vouloir y finir leur carrière. Mais le retentissement d’une Coupe du monde est sans égal grâce aux audiences à la télévision. Quand on regarde les chiffres, partout où la Coupe du monde passe, un tiers de la population suit le Mondial derrière son écran. Si 100 millions d’Américains regardent la Coupe du monde en 2026, ça sera gagner. Et je suis persuadé que les audiences aux Etats-Unis seront monstrueuses.

Quelle est la trame de l’histoire ?

C’est un garçon, âgé d’une quinzaine d’années, qui s’appelle Tom et qui a été viré du football américain parce qu’il n’est pas assez costaud. Il découvre le soccer grâce à sa sœur et devient la superstar de la Coupe du monde 2026 dans son pays. Et au milieu de tout cela, parce que je voulais faire un thriller, je me suis amusé à imaginer une guerre énorme entre le patron de la NFL, qui est un mafieux notoire, et le président de la Fifa, qui est quelqu’un de très bien. Tout cela est bien entendu une fiction. Pour résumer, ce sont les coulisses de la télé et du foot dans une fiction réaliste.

«J'EN RÊVE DE LE VOIR ADAPTER AU CINÉMA»

Car certains personnages sont inspirés de la réalité…

Certains sont effectivement inspirés de personnes que j’ai pu croiser depuis 30 ans que je suis dans le milieu. Il y a des punchlines et des histoires rocambolesques que j’ai vécues sur le plateau de Téléfoot. Parmi les personnages inspirés de la réalité, il y a Arsène Wenger, dans le rôle du président de la Fifa, mais aussi Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Aimé Jacquet. Aux lecteurs de reconnaître qui est qui. Même si pour Mbappé, ça ne serait pas très compliqué…

Le livre était paru gratuitement sur internet lors du premier confinement. Quels ont été les premiers retours ?

J’ai effectivement fait une première monture qui était sortie lors du premier confinement avec de très bons retours. Des grandes personnalités du cinéma l’ont lue et m’ont conseillé au niveau du scénario et de l’histoire en gonflant notamment la vie des personnages. Je me suis replongé dedans cet été et j’ai fait 100 pages de plus. Ceux qui l’auront lu une première fois pourront le relire avec 100 pages supplémentaires. En tout cas, je tiens à remercier Solar et Jean-Philippe Bouchard qui m’ont fait une confiance aveugle sur le projet.

Une adaptation au cinéma est-elle possible ?

Des gens issus du cinéma, comme Jean Dujardin et Matthieu Delaporte, qui a écrit «Le Prénom», m’ont tous les deux dit : «ton truc, c’est un film». J’en rêve de le voir adapter au cinéma. Si on me le propose, je fonce. Je suis même prêt à être le chauffeur de la voiture du réalisateur ou de l’acteur principal !

Est-ce qu’il y aura une suite ?

On me l’a demandée. Je me laisse le temps de la réflexion. Je suis sur la promo de celui-là, on verra par la suite. Je n’ai pas de plan de carrière. Je vais de projet en projet. Je suis mon intuition.

«Kylian Mbappé a un super entourage et il prendra la bonne décision»

Est-ce que vous aimeriez commenter cette Coupe du monde 2026 ?

Je fais ce métier depuis que j’ai 25 ans et je l’aime toujours autant. Il n’y a aucun doute là-dessus. La vie réserve toujours plein de surprises. Et évidemment que la télé me manque comme un entraîneur aime entraîner et un joueur aime jouer… L’adrénaline des matchs de Coupe du monde ou de Ligue des champions, c’est quelque chose de fabuleux.

On vous sait très proche de Kylian Mbappé. Restera-t-il au PSG ?

Je ne sais pas du tout. Je trouve qu’il a brillamment répondu à la télévision en fixant très bien les enjeux car il s’agit d’une décision très importante pour lui et la suite de sa carrière. Son interview de fin de match était brillantissime. En deux phrases, alors qu’on entend tout et n’importe quoi à son sujet, il a parfaitement résumé son état d’esprit. Et je comprends qu’il réfléchisse. Il a un super entourage et il prendra la bonne décision. Mais je n’ai aucune information.

2026, l'année où le football deviendra américain aux éditions Solar (14,90 euros).

A voir aussi