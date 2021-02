Gignac et les Tigres en demi-finales du Mondial des clubs

André-Pierre Gignac, auteur d’un doublé jeudi contre Ulsan (2-1), a qualifié les Tigres de Monterrey pour les demi-finales du Mondial des clubs.

Menés par les Sud-Coréens d'Ulsan Hyundai 1-0 (but de Kim Kee-hee), le buteur français du club mexicain a permis à son équipe de renverser le score dans le tout nouveau stade Ahmed Ben Ali d’Al Rayyan, au Qatar.

André-Pierre Gignac a égalisé en reprenant de volée un corner prolongé de la tête par un coéquipier (38e, 1-1), puis le Français a donné l'avantage à son équipe sur penalty avant la pause (45+5, 2-1).

The legend of this man at this club is stratospheric. Will Andre-Pierre Gignac and Tigres finish Qatar 2020 as #ClubWC kings?



