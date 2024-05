Football : un joueur de Premier League secouru à cause de son addiction au gaz hilarant

En avril, un footballeur de Premier League, dont le nom n'a pas filtré, a dû faire appel aux secours à cause de son addiction au protoxyde d'azote. L'inhalation de gaz hilarant est un fléau qui touche de plus en plus le monde du football.

Une histoire effrayante. Un footballeur de Premier League a mis sa carrière en péril à cause de sa dépendance au gaz hilarant (protoxyde d'azote), rapporte le Daily Mail. L'identité de l'individu est restée secrète mais le média anglais explique que le joueur a représenté son pays en sélection chez les moins de 21 ans. Une addiction qui a pris une telle place dans la vie de ce joueur que l'un de ses proches a décidé d'appeler les secours au mois d'avril pour venir en aide au sportif. Il a été retrouvé à son domicile entouré de bonbonnes de gaz qui permettent de remplir les ballons de «proto».

Lors de cette visite, les secours l'auraient retrouvé inconscient après avoir tenté un sevrage. La possession de cette substance pour inhalation est interdite au Royaume-Uni, donc la police se serait rendue sur les lieux. Aucune poursuite n'aurait toutefois été engagée. Le club serait au courant de la situation et apporterait son total soutien pour aider le joueur à améliorer son état de santé.

une pratique qui se répend dans le football

Ce n'est pas la première fois que le gaz hilarant fait parler dans le monde du football. Il y a quelques années, des photos de joueurs d'Arsenal en pleine consommation, dont Alexandre Lacazette ou encore Mattéo Guendouzi, avaient fait le tour des réseaux sociaux. En 2023, le footballeur anglais, Dele Alli, avait lui aussi été photographié ballon en bouche.

Dele Alli pictured surrounded by laughing gas canisters with a balloon in his mouth after failed Besiktas loan was cut short https://t.co/pCOuxHK0Fb pic.twitter.com/cHQ5Bh1snA — Mail Sport (@MailSport) April 10, 2023

Asphyxie par manque d’oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé, désorientation, vertiges, chutes, troubles neurologiques, hématologiques, psychiatriques ou cardiaques sont les principaux risques encourus par les consommateurs de cette substance interdite en France depuis le 1er juin 2021.