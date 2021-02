Mondiaux de ski : Alexis Pinturault en quête d’or

En tête du classement général de la Coupe du monde de ski, Alexis Pinturault a l’occasion de briller lors des championnats du monde à Cortina d’Ampezzo, où il espère assouvir sa soif d'or.

Sera-t-il l’homme des Mondiaux ? Le skieur de Courchevel sera en lice dans quatre courses avec l’ambition de remporter des médailles et évidemment le plus précieux des métaux. Alors qu’il a fait l’impasse sur le parallèle individuel et l’épreuve par équipes pour éviter les risques de blessures et de fatigue, il sera en lice sur le super-G, le slalom, le géant et le combiné, dont il est tenant du titre.

Le polyvalent tricolore, qui peut devenir le premier français à soulever le gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997, ne se met pas de pression en tout cas. «J’ai des objectifs élevés, mais c’est aussi une quinzaine où il faut skier à fond, du type ça passe ou ça casse, a confié Alexis Pinturault à l’AFP. D’habitude sur la Coupe du monde, il faut plutôt que ça passe et que ça aille le plus vite possible. Ici, je peux me dire que j’essaie tout, si ça paie tant mieux, ce sera pour de belles choses, si ça ne paie pas tant pis.»

Il faut dire que ses excellents résultats depuis le début de la saison – il possède 225 points d’avance après les deux premiers tiers de la saison – lui permettent d’arriver avec le plein de sérénité. Pas comme les années précédentes où il était très attendu.

Son palmarès plaide également pour le skieur âgé de 29 ans. Avec 68 podiums, dont 33 victoires en Coupe du monde, il possède tout simplement le meilleur bilan français de l’histoire. Sans oublier ses trois médailles (1 en or, 2 en bronze) en 5 participations aux Mondiaux. En attendant une razzia ces prochains jours ?

