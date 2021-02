Ligue des champions : 4 clubs français à partir de 2024 ?

La France pourrait compter 4 représentants en Ligue des champions à partir de 2024, selon des informations révélées mardi soir par L’Equipe.

Actuellement, 3 places sont attribuées aux clubs tricolores (2 qualifiés directement en phase de poules et un qui doit passer par le 3e tour de qualifications et les barrages). Selon la nouvelle mouture de la C1 qui sera mise en place dans 3 ans, la Ligue 1 aura le droit à 3 qualifiés d’office et un via les qualifications/barrages donc.

L’UEFA est en effet en train de peaufiner son nouveau format de Ligue des champions. Présentée vendredi dernier aux différentes de ligues continentales, elle se présenterait ainsi : une saison régulière à 36 équipes avec 10 matchs pour chacun des participants. Les 8 premiers se qualifient pour les 8es de finale et les 16 autres meilleures équipes s’affronteront lors d’un barrage.

Pour rappel, aujourd’hui, 32 équipes sont réparties en 8 groupes de 4. Il n’y aurait donc plus de phase de poules, toutes les équipes seraient dans le même championnat. Un peu comme ce que l’on voit au basket actuellement avec l’Euroligue.

De quoi contrer la Superligue européenne qui pourrait voir le jour prochainement ?

