Mondial des clubs : Gignac et les Tigres défient le Bayern Munich

André-Pierre Gignac et les Tigres de Monterrey affrontent le Bayern Munich jeudi en finale du Mondial des clubs au Qatar. Avec l’envie de créer un exploit retentissant.

Après le Mexique et la Concacaf (Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes), l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, meilleur buteur de la compétition pour le moment (3 buts), va donc tenter de s’offrir un titre mondial.

Agé de 35 ans, André-Pierre Gignac vit clairement sa meilleure vie depuis qu’il a rejoint le club mexicain. Il a confirmé son incroyable confiance lors des deux premiers matchs de ce Mondial des clubs en inscrivant un doublé en quart de finale puis un penalty en demi-finale, pour écarter les Brésiliens de Palmeiras (1-0).

«Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, il y a très longtemps que nous attendons ce moment», avait d’ailleurs confié le finaliste malheureux de l’Euro 2016 avec l’équipe de France (qui avait heurté le poteau contre le Portugal).

Mais cela ne sera pas facile pour celui qui a remporté 4 titres de champion du Mexique, 3 Supercoupes mexicaines et la Ligue des champions Concacaf. Face à lui, il aura ce qui se fait de mieux sur la planète : le Bayern Munich.

Emmené par son buteur Robert Lewandowski (2 buts en demi-finale), leur muraille Manuel Neuer et leurs Français (Benjamin Pavard, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Bouna Sarr), le club allemand se présentera en véritable ogre dans cette finale au stade de la Cité de l'Education d'Al-Rayyan.

Sans oublier que les statistiques ne plaident pas en faveur des Mexicains. Depuis sa création dans son format moderne au début des années 2000, le Mondial des clubs a toujours été remporté soit par le représentant de l'Europe, soit par celui de l'Amérique du Sud. Et le Bayern, qui l’a déjà gagné en 2013 et vise un sextuplé en un an (Coupe-Championnat-Ligue des champions, plus les Supercoupes d'Allemagne et d’Europe), compte bien faire honneur à cette stat.

