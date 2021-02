Mondiaux de ski : Pinturault décroche le bronze sur le super-G

Alexis Pinturault s'est emparé de la médaille sur le super-G des Mondiaux de ski, jeudi à Cortina d'Ampezzo. Le Français a terminé derrière l'Autrichien Vincent Kriechmayer et l'Allemand Romed Baumann.

Le skieur de Courchevel s’offre une breloque peut-être inattendue pour lui. En effet, il n'avait plus fini parmi les trois premiers dans la discipline depuis l'étape de Coupe du monde de Beaver Creek le 6 décembre 2014.

LA MÉDAILLE DE BRONZE POUR PINTU



Très intelligeant sur ce Super G piégeux de @cortina2021, @AlexPinturault signe le 3e temps de la course et décroche la première médaille pour le clan tricolore. ENORME



Très belle course également de @bailet_matthieu 7e.





Agence Zoom pic.twitter.com/iF4pJ4H3yj

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 11, 2021