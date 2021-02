Cristiano Ronaldo devient la première personne à atteindre 500 millions de followers sur les réseaux sociaux

Un record. Cristiano Ronaldo est devenu la première personne à rassembler plus de 500 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, la star du football est suivie par plus de 261 millions d'abonnés. C'est l'une des personnes les plus suivies au monde. Sur Facebook, la page de «CR7» cumule plus de 125 millions de likes et environ 147 millions de followers.

Sur Twitter, le joueur est suivi par 91 millions de personnes. Enfin, même sa chaîne Youtube inactive depuis quatre ans, dépasse le million. Un sacré palmarès.

Fin janvier dernier, Cristiano Ronaldo était devenue la première personne au monde à être suivie par plus de 200 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Dans ce classement, parmi les sportifs, «CR7» est loin devant Lionel Messi (183 millions de followers) ou encore Neymar, qui compte 146 millions d'abonnés sur le réseau social.

