Instagram : Cristiano Ronaldo devient le premier à atteindre la barre des 250 millions d’abonnés

Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo. Mais le quintuple Ballon d’or l’a décroché en dehors des terrains. En ce début d’année, il est devenu la première personnalité à franchir la barre des 250 millions d’abonnés sur Instagram.

Sa popularité ne cesse de s’accroître. Déjà la personne plus suivie sur Facebook, «CR7» compte plus de 251,2 millions de followers sur le célèbre réseau social. Il devance très largement la chanteuse américaine Ariana Grande, qui totalise 214 millions d’abonnés. L’acteur Dwayne Johnson, alias «The Rock», complète le podium avec 209 millions de suiveurs.

Chez les sportifs, l’attaquant de la Juventus Turin est loin devant son rival de toujours Lionel Messi, qui ne compte «que» 174 millions de followers. Cristiano Ronaldo est néanmoins devancé par un compte. Celui d’Instagram qui dénombre pas moins de 382 millions d’abonnés.

Sur son compte, Ronaldo publie des photos de matchs, d’entraînements et de sa vie privée. Mais aussi des posts sponsorisés qui lui rapportent gros. En 2019, il a empoché près de 43 millions d’euros pour ces publications sponsorisées. Plus que son salaire à la Juve, estimée à 31 millions d’euros par an.