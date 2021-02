Vidéo : Le fils de Samuel Eto'o impressionne pour ses débuts avec les U20 du Cameroun en inscrivant un doublé

Des débuts rêvés. Titulaire samedi face au Mozambique pour sa première avec le Cameroun, lors de la 3e journée de la CAN des moins de 20 ans qui a lieu en Mauritanie, Etienne Eto’o Pineda, fils de Samuel Eto’o, a inscrit un doublé.

Le premier but a été inscrit après seulement six minutes de jeu, sur un superbe coup-franc enroulé. L’attaquant de 18 ans, qui possède également la nationalité espagnole, a alors été submergé par l’émotion au moment de célébrer ce chef d’œuvre.

Nice free-kick goal from Etienne Eto'o Pineda, son of Samuel Eto'o, for Cameroon U20 vs Mozambique at #U20AFCON pic.twitter.com/E0yevjxrHc

— James Nalton (@JDNalton) February 20, 2021