Tiger Woods victime d'un grave accident de voiture

Tiger Woods a été victime d’un grave accident de voiture près de Los Angeles, a révélé le département du shérif du comté. Le golfeur a été transféré à l’hôpital.

L’accident se serait produit aux alentours de 7h du matin heure locale. Le choc aurait été tellement fort que Tiger Woods a dû être extrait de l’épave avec les pinces de désincarcération. Il a ensuite été transporté en ambulance à l'hôpital.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021