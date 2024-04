Masters d'Augusta 2024 : fils de footballeur, tatouage, gains, classement... Tout savoir sur le golfeur français Matthieu Pavon

À partir de ce jeudi 11 avril, le golfeur Matthieu Pavon va participer pour la première fois au Masters d'Augusta, aux États-Unis. C'est seulement le douzième Français à jouer dans ce prestigieux tournoi. Voici tout ce qu'il faut savoir sur lui.

Comme un rêve éveillé. À 31 ans, Matthieu Pavon va participer pour la première fois de sa carrière à l'un des plus prestigieux tournois de golf, le Masters d'Augusta (États-Unis). Il doit sa présence à l'exploit qu'il a réalisé le 27 janvier dernier. Présent sur le circuit nord-américain du PGA Tour seulement depuis quelques mois, il a remporté le tournoi de San Diego, signant un exploit retentissant. C'est le premier Français à s'être imposé sur une telle compétition depuis 117 ans.

Cette victoire historique lui a permis d'encaisser un chèque de 1,49 millions d'euros et d'assurer sa place dans les tournois les plus prestigieux, dont le Masters d'Augusta, jusqu'en 2026. Depuis, il a terminé troisième à l'Open de Pebble Beach (Californie) le 4 février dernier, lui permettant d'atteindre la 25ème place au classement PGA des meilleurs golfeurs.

Fils de footballeur et compétiteur acharné

S'il a commencé le golf relativement tard, Matthieu Pavon a toujours eu le sport dans le sang. Adepte de la musculation, il est le fils de Michel Pavon, ancien joueur et entraîneur professionnel de football. Passé notamment par Toulouse, Montpellier et Bordeaux (avec qui il a été champion de France en 1999), il a également entraîné les Girondins entre 2003 et 2004.

Si c'est assez peu répandu parmi les golfeurs, Matthieu Pavon arbore plusieurs tatouages, dont une inscription sur la main droite. «The saliva that flows now will become the tears of joy tomorrow», soit en français : «La salive qui coule aujourd'hui deviendra demain des larmes de joie». Un mantra pour celui qui a travaillé dur pour atteindre son rêve : jouer sur le circuit PGA.

Pour sa première participation, Matthieu Pavon aura sûrement en tête de faire mieux que Thomas Levet, le Français le mieux classé au Masters d'Augusta (13ème en 2005). Il pourra ensuite se tourner vers les Jeux Olympiques de Paris, l'objectif principal de sa saison.