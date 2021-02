Kilian Bron, freerideur français originaire des Alpes, a offert une nouvelle vidéo assez magique au cœur de l’une des régions les plus touristiques de Turquie.

Alors qu’en cette période de mesures sanitaires, il est compliqué pour beaucoup de voyager, Kilian Bron offre à ses fans une vidéo, intitulée «Follow the light» («Suivez la lumière»), donnant envie de s’évader. Après les îles Eoliennes et un Tour de France revisité, le vainqueur du Mountain of Hell (2018 et 2019) a posé ses roues en plein cœur de la Cappadoce.

«Rouler sur une meringue ou presque, les décors de la Cappadoce sont fantastiques, a confié le Français de 29 ans. Ces canyons s'étendent à perte de vue mais le vrai dilemme a été de trouver une ligne praticable en vélo. De loin, tout semble faisable…Mais les choses se corsent une fois sur place.»

Dans cette vidéo de 4 minutes, Kilian Bron, habitué aux performances mais qui aime également faire découvrir et explorer de nouveaux paysages, traverse les nombreux canyons qui semblent tracer des sillons infinis vers l'horizon mais derrière ses canyons, se cachent des rencontres et des souvenirs incroyables.

«Nous avons assisté à tous les levers et couchers de soleil. Ces créneaux ont été importants pour la réalisation d'images, ce qui a permis de faire ressortir les reliefs et les couleurs, comme nous l'avions imaginé, a-t-il expliqué. Peu importe l'endroit, nous avons vécu des moments magiques, remplis d'émotions.»

A voir aussi