Ciryl Gane avant l’UFC Apex : «Rozenstruik ? Un gros cogneur»

Encore un peu plus haut ? Invaincu en sept combats, Ciryl Gane affrontera dans la nuit de samedi à dimanche le n° 3 mondial Jairzinho Rozenstruik lors de l’UFC Apex de Las Vegas. Le combattant français de MMA a l’occasion de grimper dans le classement et se rapprocher d’un combat pour le titre.

Comment préparez-vous ce grand combat ?

Comme tous les autres combats. De la même manière, avec la même approche. Pour le moment, cela fonctionne plutôt bien, donc on ne va pas changer les habitudes. Après, il y a des différences entre chaque adversaire. On analyse et on essaie de s’adapter à l’entraînement pour être prêt le jour J.

Jairzinho Rozenstruik, c’est un très gros morceau…

C’est encore autre chose que Junior Dos Santos (qu’il a battu en décembre, ndlr) en effet. Il est n° 3 mondial des poids lourds, c’est la marche au-dessus. C'est un gros cogneur. Mais chaque adversaire a des points forts et des défauts. A nous de travailler pour arriver avec la meilleure tactique.

Ce combat peut vous permettre de gravir les échelons et vous ouvrir les portes d'une chance de titre ?

C’est le plus gros test de ma carrière, ça c’est certain. Mais je pense qu’il y aura encore un ou deux combats pour aller peut-être chercher la ceinture ou, en tout cas, être éligible.

L'épisode de L'Arène Podcast avec Ciryl Gane

Cela peut aussi arriver juste après ce combat…

Oui, on ne sait jamais. Les dirigeants de l’UFC (la plus prestigieuse des ligues de MMA) peuvent nous faire une surprise. Si des combattants se blessent ou autre, ça peut aller très vite. Mais logiquement, il me reste deux combats.

A l’UFC, on évoque McGregor, Adesanya ou Nurmagomedov, mais votre catégorie est l’une des plus incroyables…

En effet, on est dans ce qui se fait de mieux. Ce sont les poids lourds, comme en boxe par exemple, c’est la catégorie le plus puissante. Et les adversaires sont très forts. Il y a Dos Santos, Rozenstruik, Overeem, Miocic ou encore Francis Ngannou (le Franco-Camerounais, n° 1 mondial, ndlr). Faire partie de cette catégorie, c’est fort et c’est un honneur.

Les combats de l’UFC se déroulent en général à Las Vegas ou Abou Dhabi. Vous avez une préférence ?

Je dirai quand même Abou Dhabi. Les installations y sont assez extraordinaires. Bon, et c’est vrai, il y a le soleil, il fait chaud et je préfère. Las Vegas, c’est assez fermé au final.

Disputer une ceinture mondiale en France, ce serait un rêve ?

Evidemment que ce serait un rêve. Le fait de combattre à domicile devant son public et sa famille, serait merveilleux. Alors, une ceinture mondiale…

