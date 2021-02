Ligue 1 : accroché par Strasbourg (1-1), Lille s'évite le pire

Longtemps mené par Strasbourg, Lille a arraché le point du nul (1-1), dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1. S'il est assuré de rester leader, le Losc voit tout de même le PSG revenir à deux points. Lyon pourrait même revenir à un point en cas de victoire à Marseille.

Peut-être éprouvés par l’enchaînement des rencontres, les Dogues, éliminés de la Ligue Europa jeudi par l’Ajax Amsterdam, ont vu les Alsaciens ouvrir le score par Ludovic Ajorque (36e). Ils ont ensuite poussé pendant près d’une heure et sont parvenus à égaliser par leur capitaine José Fonte (86e).

Conséquence de ce partage des points nordistes, le PSG, facile vainqueur à Dijon (4-0), samedi, revient à deux longueurs, et l’OL (3e) n'est qu'à quatre points avant son match à Marseille dimanche soir.

«On est déçu, on a tout fait en deuxième mi-temps, mais il faut se créer plus d'occasion. Mais on n'a pas perdu. On a manqué d'agressivité offensive. Il y avait peut-être un peu de fatigue du match contre l'Ajax, mais il n'y a pas d'excuses, il faut faire mieux. C'est une déception, mais on continue la lutte, ce n'est pas fini», a confié José Fonte.

Simple coup de mou ? Lille l’espère surtout avant la réception de l’OM et un déplacement à Monaco.

