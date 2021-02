Vidéo : le but de l’année inscrit en Angleterre ?

Il s’agit déjà peut-être du but de l’année. Elisha Sam a trouvé le chemin des filets, ce samedi, d’une reprise acrobatique pour offrir la victoire à Notts County en quarts de finale de FA Trophy, compétition réservée aux équipes semi-professionnelles, face à Oxford City (3-1).

L’attaquant avait, dans un premier temps, égalisé en début de seconde période. Avant de donner l’avantage à son équipe de manière spectaculaire, imitant le célèbre «coup du scorpion». Sur un centre venu du côté gauche, Elisha Sam a repris le ballon de volée avec son talon droit.

Surpris par ce geste spectaculaire, le gardien adverse a été lobé et n’a pu stopper la tentative de Sam. Jimmy Knowles a ensuite validé la qualification du club de 5e division avec un 3e but inscrit dans les arrêts de jeu.

Avec cette réalisation, Elisha Sam a de grandes chances d’être nommé pour le prix Puskas 2021, décerné chaque année par la Fifa et qui récompense le plus beau but de la saison. Le Coréen Heung-Min Son avait reçu ce prix en décembre dernier pour son but inscrit en décembre 2019 face à Burnley.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

