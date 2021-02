Photo : Fernando Torres poursuit son impressionnante transformation

Fernando Torres a raccroché les crampons depuis un an et demi après une dernière expérience au Japon. Mais l’ancien attaquant est toujours très actif. S’il était devenu l’entraîneur adjoint de la réserve de l’Atlético de Madrid, avant de quitter son poste, il passe surtout beaucoup de temps à la salle de sport comme en témoigne son impressionnante transformation.

Le mois dernier, «El Nino» était déjà apparu complétement métamorphosé dans une publicité pour un site de jeu en ligne asiatique. Vêtu d’un T-shirt bleu, l’ancien international espagnol, passé par l’Atlético, Liverpool ou encore Chelsea et désormais âgé de 36 ans, avait déjà laissé entrevoir un physique copieusement musclé, notamment au niveau des bras et du cou.

Fernando Torres is the joint-fourth-fastest player to score 50 Premier League goals in the competition's history, needing just 72 games.





Now, he's stacked. pic.twitter.com/9ISAd6cUtY — Squawka Football (@Squawka) January 19, 2021

Quelques semaines plus tard, Fernando Torres a poursuivi sa transformation avec une musculature et une carrure encore plus surprenantes. Une nouvelle photo publiée sur les réseaux sociaux montre l’ancien buteur en débardeur dans une salle de sport avec des bras et des épaules particulièrement imposants.

Fernando Torres looking HUGE after his retirement from football... pic.twitter.com/voSCU2F9LM — Watch LFC (@Watch_LFC) February 27, 2021

Ce changement phyisque rappelle notamment celui de l’ancien gardien allemand Tim Wiese, qui avait également détonné avec une transformation physique similaire après sa retraite en 2014 avant de se lancer dans une carrière de catcheur. Fernando Torres suivra-t-il la même voie ?

