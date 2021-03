OM : Jorge Sampaoli peut-il réussir ?

Jorge Sampaoli, qui est arrivé mardi à Marseille, prendra prochainement ses fonctions sur le banc olympien. Sera-t-il l’homme de la situation ?

Il est enfin sur le Vieux-Port. L’Argentin de 60 ans a posé ses valises à Marseille en provenance du Brésil où il était dernièrement poste. Reste qu’il devra patienter encore un peu avant d’être intronisé entraîneur de l’OM de fonction à cause de la situation sanitaire lui imposant de rester à l'isolement pendant sept jours.

Après six premiers mois d’André Villas-Boas, très compliqué pour sa deuxième partie de saison et un intérim plutôt réussi de Nasser Larguet, Jorge Sampaoli va devoir ensuite commencer à imposer sa patte. Celui que certains surnomment le «disciple de Marcelo Bielsa» devrait être sur le banc pour OM-Rennes, le 10 mars prochain. Mais il n’aura pas forcément beaucoup de temps pour se mettre en évidence. La fin de saison s’approchant à grand pas.

En plus de la Coupe de France – si l’OM ne se fait pas éliminer dimanche par Canet –, il ne lui restera qu’une dizaine de rencontres pour tenter de terminer la saison correctement avec pour objectif une qualification en Ligue Europa.

Mais évidemment, bien plus que retrouver la C3, c’est dans le jeu que l’Argentin sera attendu. Son style de jeu, parfaitement décrit par Lucarne opposée, qui est très «dur» et très offensif pourrait enflammer les Marseillais et leur redonner goût à voir évoluer leur équipe. Comme à l’époque de Bielsa. Sauf que contrairement à son mentor, Sampaoli aime voir son équipe équilibrée. Se projeter vers l’avant oui, mais bien défendre également.

Si avec l’effectif actuel, l’ancien sélectionneur de l’Argentine et du Chili peut réussir dans sa mission d’accrocher la 5e place (Metz et Lens sont devant l’OM actuellement) en quelques semaines, pour la suite, il faudra recruter pour que son style fonctionne. En tout cas, Jorge Sampaoli, qui n’est pas qu’une «grande gueule avec des tatouages» a tout pour réussir à Marseille. Mais il faudra avoir les résultats…

