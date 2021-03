Une star de la NFL donne 1 million de dollars pour aider les entreprises de sa ville natale

La somme servira à couvrir les loyers et les frais d’exploitation. Le joueur de NFL des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a donné un million de dollars (830.000 euros) pour soutenir les entreprises du comté de Butte (Californie), sa région natale, durement touchée par la pandémie.

«Les petites entreprises locales sont le cœur et l’âme d’une communauté», a déclaré dans un communiqué publié lundi le quaterback de 37 ans. Son geste va bénéficier à environ 80 restaurants et commerces du comté dont est issu la ville de Chico, qui a vu naître le triple MVP de NFL (2011, 2014, 2020).

Le champion du Super Bowl 2011 avec les Packers a été touché par les témoignages de détresse postés sur les réseaux sociaux par les commerçants. «Beaucoup d’entre eux ont du mal à rester à flot, mais espèrent que tout cela aura une fin», a confié Aaron Rodgers.

Ce dernier s’est associé à la fondation du North Valley Community (NVCF) et a décidé de doubler sa contribution initiale quand il s’est rendu compte de l’ampleur des dégâts financiers causés par l’épidémie de Covid-19. «Il a tout regardé et il a décidé qu'il voulait faire plus et a doublé son engagement initial de 500 000 dollars (416.000 euros), a confié la présidente de NVCF Alexa Benson-Valavanis . Il est un champion pour sa ville natale».

Sur les réseaux sociaux, le champion des Packers a publié des vidéos où il annonce la bonne nouvelle aux commerçants.

Cette manne pourrait permettre aux commerces bénéficiaires de tenir pendant trois mois, peut-être un peu plus, selon le média people américain TMZ.

Durant ses 16 saisons passées en NFL, Aaron Rodgers a accumulé plus de 240 millions de salaire (environ 200 millions d’euros). Par le passé, il est déjà intervenu financièrement en faveur de sa région natale. En 2018, il avait déjà fait un don d’un million de dollars pour l’aider à se remettre des violents incendies qui avait frappé la Californie.

I partnered with @NVCF to raise funds for small businesses in butte county that have been struggling during the pandemic. Here’s some highlights from the past week! To learn more, or donate, please go to https://t.co/xAtjfGX0ff thank you and let’s keep doing our part # pic.twitter.com/5BGfjYjwXw

— Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) March 1, 2021