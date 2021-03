Norvège : L’un des plus grands clubs du pays empêtré dans un scandale sexiste

Le club de Brann, qui évolue en 1ère division norvégienne, est au cœur d’une polémique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. En cause, un message sexiste inscrit sur un t-shirt aperçu lors d’une interview d’un joueur en visioconférence.

Le maillot était accroché derrière le défenseur Vegard Forren. Alors qu’il répondait aux questions de la chaîne TV2 dans les locaux du club, les regards ont été attirés sur ce t-shirt jaune au milieu d’autres sur lequel il était écrit en norvégien : «Qu’est-ce que le football féminin ? Ce n’est ni du football, ni féminin». Une inscription qui a émeut et scandalisé tout un pays.

Le club, l’un des plus grands de Norvège, n’a pas tardé à réagir et a immédiatement condamné ses propos. «Je n’ai jamais eu autant honte. Je me suis dit : ‘Comment est-ce possible ? En tout cas, j’ai tout de suite fait enlever ce maillot», a déclaré le directeur exécutif de Brann Vibeke Johannesen.

Mais ses propos n’ont pas suffi à apaiser la colère. Les indignations se multipliées en Norvège, notamment chez les footballeuses. «Ce n’est pas drôle. C’est probablement une blague innocente, mais ce n’est pas drôle», a déploré Ingrid Ryland, qui évolue au IL Sandviken.

La joueuse de 31 ans a également pointé du doigt des inégalités toujours très présentes : «Ces événements mettent en lumière certaines attitudes qui persistent. L’égalité des sexes n’est pas prise au sérieux. Le fait que Brann n’ait pas d’équipe féminine n’améliore pas les choses», a-t-elle ajouté.

Actuellement 11e au classement Fifa, la Norvège est l’un des quatre pays à avoir remporté la Coupe du monde (en 1995) avec les Etats-Unis (1991, 1999, 2015, 2019), l’Allemagne (2003, 2007) et le Japon (2011). Elle a également été sacrée championne d’Europe à deux reprises (1987 et 1993) et médaillé d’or olympique en 2000