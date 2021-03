OM : Sampaoli prend ses fonctions dans un énorme brouillard

Jorge Sampaoli a pris ce lundi ses fonctions en tant que nouvel entraîneur de l’OM, au lendemain de l’élimination en Coupe de France. Et le technicien argentin a déjà quelques dossiers chauds qui l’attendent.

Le club marseillais a beau être éliminé de la Coupe de France et de la course à la Ligue des champions, il n’empêche que l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine a du pain sur la planche. Alors qu'il sera sur le banc contre Rennes, mercredi (19h) en match en retard de Ligue 1, Sampaoli aura plusieurs missions jusqu'à la fin de la saison.

Se qualifier pour la Ligue Europa

L’Argentin reprend donc une équipe incapable de prendre la main dans n’importe quelle compétition. Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France mais aussi de la course au titre et des places en C1, le tout dernier espoir de l'OM concerne une possible qualification pour la Ligue Europa. Pas facile. Surtout que le premier match de Jorge Sampaoli sera contre un adversaire direct, le Stade Rennais, qui vient également de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Bruno Genesio.

Préparer la saison prochaine

Si le club tentera de décrocher une place pour la prochaine Ligue Europa, l’objectif des 11 derniers matchs de la saison de l’OM est également de préparer la saison prochaine. Jorge Sampaoli va en effet pouvoir commencer son «tri» au sein de l’effectif actuel et lister les besoins pour attaquer comme il se doit le prochain exercice où il sera encore plus attendu. Il voudra aussi commencer à imposer son style de jeu.

Redonner du plaisir aux fans

Enfin, et c’est peut-être le plus grand défi, Jorge Sampaoli va devoir redonner l’envie aux supporters olympiens d’aimer de nouveau leur équipe. Déjà que la crise du Covid-19, qui empêche les fans d’être au stade, a mis une distance entre eux, le lien est complètement rompu entre les aficionados de l’OM et leurs joueurs. Et encore plus avec l’humiliation de dimanche contre Canet en Coupe de France. L’Argentin arrive en terrain miné et il va devoir redonner de la grinta à son équipe, comme à l’époque de Marcelo Bielsa, pour que son équipe soit belle, ait du caractère. Sans oublier, une identité de jeu, ce qui sera peut-être le plus dur.