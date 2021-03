PSG-Barça : Une banderole sexiste des supporters parisiens sur Shakira fait polémique en Espagne

La banderole n’est pas passée inaperçue en Espagne. Avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Barcelone, ce mercredi, au Parc des Princes, des supporters parisiens se sont affichés sur les réseaux sociaux avec plusieurs banderoles, dont une visant la chanteuse Shakira, la femme Gerard Piqué, suscitant de vives réactions de l’autre côté des Pyrénées.

Les hostilités sont lancées. A quelques heures du rendez-vous tant attendu entre les deux clubs, un groupe de fans du champion de France a fait monter d’un cran la pression avec des messages déployés, dimanche soir, dans les rues de la capitale, accompagnés de fumigènes.

«Paris ville lumière, faites briller nos couleurs», «Barcelona no bienvenido», «L’Europe à genoux, tout Paris debout». Si ces trois premières banderoles sont plutôt classiques, la quatrième est beaucoup plus virulente et n’a pas manqué de faire grand bruit : «Shakira à la Jonquera».

Elle fait référence à la chanteuse colombienne mondialement connue, qui est également la compagne du défenseur du Barça Gerard Piqué, et à la ville catalane située à la frontière française, connue pour être un lieu de prostitution.

Ce message, étendu la veille de la Journée internationale du droit des femmes, a suscité une vague d’indignation en Espagne, où le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a dénoncé «une banderole machiste», alors que El Nacional a jugé ce message «inadmissible, violent et sexiste, insinuant que Shakira est une prostituée».

De son côté, le club parisien a fermement condamné ces agissements et fait part de sa consternation. «Le PSG condamne fermement et sans ambiguïté» ces messages jugés «ridicules» et «totalement déplacés», a indiqué le service de communication au Parisien.