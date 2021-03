MMA : Diego Garijo, combattant le jour, drag queen la nuit

C’est une histoire assez atypique. Riche d’une belle carrière de combattant de MMA, Diego Garijo a eu une particularité puisque, revenu sur les rings de boxe, il exerce une activité de drag-queen la nuit.

Né à Guanajuato, au Mexique, ce personnage unique a connu une vie à rebondissements qui l’ont sûrement rendu plus fort. Très jeune, il est entré clandestinement aux États-Unis. Puis son adolescence a été très perturbée avec plusieurs peines de prison dues à des actes de petite délinquance, notamment des vols en raison du milieu très pauvre dans lequel il évolue.

Mais il réussira à trouver sa voie. Passionné de sports de combat, il s’est lancé dans le MMA puis a gravi les échelons pour devenir professionnel et a remporté plusieurs succès dans les octogones avant de mettre fin à sa carrière en 2012 à cause d'un décollement de la rétine.

Toutefois, en 2018, il est revenu à un sport tout aussi impressionnant : la boxe à mains nues. En deux combats, Diego Garijo a enregistré une victoire et une défaite. Pas mal.

Jusqu’ici rien de bien particulier. Sauf qu’à côté de ce personnage de combattant dur et souvent ensanglanté, celui qui est surnommé «Dos Pistolas» incarne un drag queen nommée Lola Pistola.

«Il y a quelques années, j'ai suivi un cours sur l'intelligence émotionnelle, a-t-il expliqué récemment à Vice. On nous a dit que nous devions quitter notre zone de confort. J'aime vraiment parler devant beaucoup de monde et être le centre d'attention, mais quand le mot «drag» m'a traversé l'esprit, j'ai su: putain, c'est tout! Je me suis jeté dedans. J'ai pris des cours de danse, j'ai eu les oreilles percées et j'ai eu le corps ciré. J'ai appris à marcher avec des talons hauts et quelqu'un m'a aidé avec les tenues.»

Aujourd’hui, à 41 ans, celui qui vit à San Diego se produit sur la scène d’un théâtre de la ville.

