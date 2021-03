Tour de France 2021 : les dates confirmées par le directeur de l’épreuve

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a indiqué jeudi que le départ aurait bien lieu le 26 juin du côté de Brest.

A J-100 de la Grande Boucle (26 juin-18 juillet), le directeur de la prestigieuse course cycliste était présent dans la ville bretonne, et a répondu à quelques questions des journalistes présents, dont plusieurs portaient sur le maintien de l’épreuve.

«Il n’y a aucune raison d’imaginer aujourd’hui que le Tour de France ne partira pas samedi 26 juin de Brest, a expliqué Christian Prudhomme. Je n’ai pas plus de réponses que vous, mais il n’y a aucune raison que le Tour de France ne parte pas le 26 juin. L’année dernière on a su s’adapter, le Tour de France a existé, on a eu une compétition intéressante, avec des audiences qui étaient exactement les mêmes en septembre qu’en juillet.»

L’an passé, le Tour de France, remporté par Tadej Pogacar, avait été reporté à septembre suite à la pandémie de Covid-19, qui a touché la planète et particulièrement le monde du sport. Reste à savoir si le public pourra bien être présent en revanche.

«Ce qu’on peut tous souhaiter, au-delà de l’organisation d’événements sportifs, c’est que ça aille mieux grâce aux progrès de la vaccination, ce qui semble se dessiner. Ce qu’on souhaite tous, c'est que l’aspect populaire du Tour existe bien, a souligné le directeur de l’épreuve. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas décideur, mais bien évidemment qu’on peut tous souhaiter en tant que citoyens que les progrès de la vaccination fassent qu’on soit tous plus libres et plus sereins au mois de juin.»