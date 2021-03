Biathlon : Simon Desthieux vainqueur de la mass star de clôture à Östersund

Un final en apothéose. Deux semaines après le premier succès de sa carrière, Simon Desthieux a récidivé, ce dimanche, avec sa victoire sur la mass start de clôture de la Coupe du monde de biathlon à Östersund (Suède). Johannes Boe a lui décroché son 3e gros globe de cristal consécutif.

Le vent a tourné en faveur du Français. Dans une course marquée par de fortes ravales, Desthieux s’est montré solide derrière la carabine. Il a donné le ton dès son premier passage sur pas de tir avec un sans-faute pour ressortir parmi les premiers. S’il a ensuite commis deux fautes, retombant au classement, il a été intraitable sur son dernier tir et profité des erreurs de ses adversaires, et notamment d’Antonin Guigonnat à la lutte pour la victoire, pour entamer le dernier tour en deuxième position derrière Eduard Latypov et devant Johannes Boe.

Et très à l’aise sur les skis, il a produit son effort pour doubler le Russe, tout en maintenant à distance le Norvégien, pour à nouveau lever les bras sur la ligne d’arrivée et s’offrir sa deuxième victoire après le sprint de Nove Mesto. «C’était un beau combat. Il y a eu des difficultés mais j’ai su trouver les clé pour m’en sortir. Je suis très content de finir sur une note pareille, on peut difficilement espérer mieux», s’est-il réjoui Simon Desthieux, qui a parfaitement conclu sa saison après avoir également décroché la médaille d’argent sur le sprint des Mondiaux de Pokljuka.

S’il a été moins dominateur que les saisons précédentes, Boe s’est lui consolé avec le gros globe. Avec un seul point d’avance sur son jeune compatriote Sturla Laegreid avant le départ de cette mass start, le double tenant du titre a tremblé, mais, malgré ses trois fautes au tir, il est sorti vainqueur de son duel avec Laegreid (4 fautes) grâce à sa 3e place.

Le cadet des frères Boe n’a toutefois pas été aussi impérial que les années précédentes et a laissé la porte entrouverte à ses adversaires. Et Sturla Laegreid, mais aussi Quentin Fillon Maillet, 3e du général (avec 3e victoires), Tarjei Boe, Johannes Dale, Sebastian Samuelsson, Emilien Jacquelin ou encore Simon Desthieux tenteront de s’y engouffrer la saison prochaine.