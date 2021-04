PSG : cambriolages, Messi, prolongations… Angel Di Maria se confie

Angel Di Maria, victime d’un cambriolage récemment, s’est confié dans une interview dimanche et a également évoqué sa prolongation avec le PSG et Lionel Messi.

Au micro de beIN SPORTS, l’Argentin est revenu pour la première fois sur le cambriolage dont il a été victime il y a trois semaines. Un home-jacking, dans son domicile de Neyilly-su-Seine alors que sa famille y était et que lui jouait contre Nantes. Le joueur du PSG avait quitté précipitamment ses coéquipiers d’ailleurs après l’heure de jeu.

«Ça va mieux, a assuré Angel Di Maria. Ma femme était encore un peu mal durant quelques jours. Mais c’est normal, c’est la deuxième fois. Ce n’est pas facile. Mais comme je l’ai déjà dit, je suis heureux ici. Le plus important, c’est que ma famille se sente bien.»

Déjà victime d’un cambriolage lorsqu’il était à Manchester United et qu’il avait souhaité quitté l’Angleterre rapidement, El Fideo a indiqué que malgré ce tragique épisode, il se sentait bien à Paris. «J’aime tout à Paris, confie-t-il avant d’indiquer son rêve. La ville est incroyable. Là où tu regardes, c’est beau. J’ai senti quelque chose quand je suis arrivé. Dans la manière dont les gens m’ont accueilli. Avec ma femme, on prend le maté au pied de la Tour Eiffel, tranquille. J’ai fait venir ma famille, ils peuvent aussi en profiter. C’est pour ça aussi que j’ai décidé de prolonger. (...) L'un des mes rêves est de gagner la Ligue des champions avec Paris.»

Mais son autre souhait serait de voir le plus célèbre de ses compatriotes le rejoindre au PSG : Lionel Messi. «L’avoir comme coéquipier, ce serait magnifique. Mais c’est un joueur de Barcelone, il a un contrat. Après, on verra. Je parle beaucoup avec lui et je lui dis toujours que l’important, c’est son bonheur et celui de sa famille. Difficile de dire autre chose…», a-t-il avoué.

Un nouvel appel du pied pour la star du FC Barcelone qui ne sait pas encore où elle sera la saison prochaine.