Transferts : Neymar de retour à Barcelone gratuitement dans un an ?

A un an de la fin de son contrat, Neymar tarde à prolonger avec le PSG. Si un accord aurait été trouvé entre les deux parties, un retour au FC Barcelone n’est pas encore complètement écarté et le club catalan pourrait profiter de cette période incertaine pour rapatrier le Brésilien gratuitement dans un an.

La situation semblait réglée. Paris et sa star avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’aventure ensemble. Début février, le n°10 parisien avait même clamé haut et fort son intention de rester dans la capitale, lui qui avait tout fait pour retourner à Barcelone dix-huit mois plus tôt.

«Je suis très heureux aujourd’hui. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé… Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd’hui, je me sens bien. Je me suis adapté. Je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG», avait-il affirmé dans l’émission Sept à Huit.

Un terrain d’entente avait même été trouvé sur une prolongation jusqu’en juin 2026 avec un salaire pratiquement identique. Ce dimanche, l'émission Téléfoot a ajouté que le club parisien avait bon espoir de finaliser rapidement ce dossier. Mais quelques zones d'ombre subsistent. Et selon divers médias espagnols, Neymar hésiterait à poursuivre l’aventure avec le champion de France.

Déterminé à rejouer avec Lionel Messi, il aurait lié son avenir à celui de l’Argentin. En fin de contrat en juin prochain, Messi était annoncé du côté du PSG, où le duo aurait été reformé. Mais une prolongation au Barça semblerait désormais de plus en plus probable. Face à cette situation, Neymar aurait mis sa prolongation entre parenthèses et envisagerait de rester un an de plus à Paris avant de retourner libre au Barça l’été prochain et retrouver Messi.

Reste à savoir si le club catalan, en proie à d’importantes difficultés financières, sera en mesure de payer les salaires très importants de Lionel Messi et Neymar. Rien n’est moins sûr… Et cela pourrait n'être qu’une nouvelle tentative de déstabilisation venue d’Espagne.