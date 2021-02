PSG : Leonardo évoque les prolongations de Neymar et Mbappé

Leonardo a confié que la prolongation de Neymar au PSG était «en bonne voie» alors que le club parisien discute toujours avec Kylian Mbappé.

C’est la grande interrogation de la saison et le directeur sportif du club de la capitale a apporté, sur France Bleu Paris, quelques éléments de réponse tant attendus chez les fans.

Pour ce qui est du cas de la star brésilienne, actuellement blessée, la prolongation serait proche. «C'est en bonne voie, mais à la fin, un contrat est acté quand il est signé et ce n'est pas encore le cas», a confié Leonardo alors que plusieurs médias étrangers avaient indiqué récemment que le contrat pour une prolongation de Neymar devait avoir lieu très prochainement.

En revanche, en ce qui concerne Kylian Mbappé, cela semble beaucoup moins simple. «On parle. Ça fait longtemps qu'on parle. C'est toujours plus clair. On va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision, a expliqué l’ancien joueur du PSG. Je pense qu'on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là. Il y a bonne ouverture du dialogue.»

«Si on regarde ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé à Monaco, c'est quelque chose de tellement unique, tellement énorme, a confié Leo qui a également indiqué vouloir prologer Angel Di Maria et Juan Bernat. Sa position dans l'équipe est toujours plus importante. J'entends ‘Kylian, il veut des responsabilités’. Kylian a déjà les responsabilités.»

