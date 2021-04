Ligue 1 : Christophe Galtier reçoit un énorme bouquet de roses d'un supporter après la victoire de Lille à Paris

Il a tenu parole. Un supporter de Lille a fait livrer un énorme bouquet de roses à Christophe Galtier après la victoire du Losc contre le PSG, samedi dernier, lors du choc de la 31e journée de Ligue 1 (0-1).

Ce fan des Dogues n’imaginait pas son équipe s’imposer sur la pelouse du Parc des Princes, où le Losc n’avait plus gagné depuis plus de 20 ans. Il était tellement sûr de lui qu’il avait parié, peu après l’annonce des compositions des équipes, qu’il offrirait des fleurs au coach lillois en cas de succès.

«Si on gagne avec cette compo, j’envoie un bouquet de 31 roses à Galette (surnom de Christophe Galtier) pour cette 31e journée ! Sans Burak (Yilmaz sur le banc des remplaçants au coup d’envoi), je pense que je vais économiser un peu d’argent», avait-il posté sur le compte twitter de son équipe préférée.

Mais ce qu’il n’imaginait pas s’est produit. Le Losc a arraché la victoire grâce à un but de Jonathan David, permettant au club nordiste de reprendre la tête de la Ligue 1. Ravi de ce dénouement, le supporter ne s’est pas fait prier pour envoyer le bouquet de 31 roses promis à Christophe Galtier. «J’espère que Gallette l’a bien reçu. Wait and see si plus d’infos par la suite. Sinon, le job est fait, place à Metz maintenant !», a-t-il à nouveau écrit.

Et le bouquet est bien arrivé au Domaine de Luchin, siège et centre d’entraînement du Losc. Plaisir d’offrir, joie de recevoir, Christophe Galtier a posé fièrement avec l’énorme bouquet de fleurs en main. Reste à savoir ce que ce fan est prêt à parier si Lille est sacré champion de France à l’issue de la saison.