Vidéo : Mike Tyson fait une surprenante apparition lors d'un combat de catch

Mike Tyson a fait une apparition spectaculaire mercredi lors d’un événement de catch aux Etats-Unis.

«Iron Mike» continue de prouver qu’il est bien en forme à 54 ans. Après son retour réussi en novembre dernier lors d’un combat de boxe exhibition contre Roy Jones Jr, le légendaire boxeur américain a été aperçu sur un ring de catch lors du All Elite Wrestling.

Alors qu’il est en passe d’affronter pour la troisième fois Evander Holyfield cet été a priori, Mike Tyson continue de se préparer. Et en attendant de retrouver «The Real Deal», il est allé défier des catcheurs.

Arrivé en véritable star, le champion du monde des poids lourds a pris d'assaut le ring et a déchiré son t-shirt avant de déchaîner une rafale de coups de poing au lutteur Shawn Spears.

Mike Tyson a ensuite été prendre dans ses bras Chris Jericho, qui l’a remercié pour son aide.

