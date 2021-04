UFC : Conor McGregor annule la trilogie contre Dustin Poirier et le traite de consanguin

Conor McGregor a annoncé lundi qu’il ne voulait plus combattre Dustin Poirier, prévu le 10 juillet à l’UFC 264, après que l’Américain l’ait traité de menteur.

«The Notorious» est en rogne. Après un échange musclé sur les réseaux sociaux dans la matinée avec celui qui l’a battu en janvier dernier, la star de l’UFC s’est lancé dans une diatribe incroyable en fin de journée sur Twitter.

«Tu délires sale paysan consanguin ! Ton cerveau est mort (...) Tu n’es pas habitué à l’argent. J’annule notre trilogie, je trouverai un autre adversaire», a lâché Conor McGregor visiblement très remonté.

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021